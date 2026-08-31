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Происшествия 31 августа 2026 10:00

Курьер-мотоциклист, столкнувшийся с Mazda в Казани, скончался

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Курьер, попавший в жуткое ДТП возле дома № 57А по улице Губкина, скончался в больнице от полученных травм. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Напомним, авария произошла 30 августа. По данным правоохранителей, 29-летний водитель мотоцикла Honda при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mazda и столкнулся с ним. 20-летний водитель легковушки следовал в попутном направлении, не выбрав безопасную скорость. Мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами.

#дтп с мотоциклистом #мотоциклист #госавтоинспекции казани
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