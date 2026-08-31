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Политика 31 августа 2026 10:04

Путин поздравил с 72-летием арестованного экс-президента Армении

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму находящемуся под арестом экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, которому сегодня исполнилось 72 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами», – подчеркнул российский лидер в своем поздравительном адресе.

При этом Путин пожелал политику не только «доброго здоровья» и «душевной бодрости», но и «стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи».

Роберт Кочарян занимал пост Президента Армении с 1998 по 2008 год. Политика и его старшего сына Седрака Кочаряна задержали 25 августа. Через два дня, 27 августа, экс-президента арестовали – ему инкриминируют коррупционные деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства.

#россия и армения #Владимир Путин
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