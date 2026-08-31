Метшин назвал новые спортивные объекты Казани комплексами мирового уровня

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый Центр развития футбола на базе «Рубина» по уровню инфраструктуры сопоставим с объектами ведущих европейских клубов. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин, рассказывая о спортивных объектах, открытых в столице РТ в преддверии Дня города и Дня Республики Татарстан.

«Я как человек, который проехал и английские, и испанские, и итальянские клубы, [могу сказать, что] этот центр выше всяких похвал. Он не просто мирового уровня, это что-то невероятное», – поделился Метшин.

Особенностью центра мэр назвал возможность собрать на одной базе всю структуру «Рубина». Здесь созданы условия для основной и молодежной команд, женской команды и воспитанников клубного интерната.

Метшин отдельно отметил количество футбольных полей, оснащение комплекса, возможности для медицинского восстановления спортсменов и условия проживания.

В преддверии праздника в Казани открылся и специализированный Центр фигурного катания на Портовой. По словам главы города, подобных объектов в стране немного. Особенность новой арены заключается в том, что она полностью предназначена для фигурного катания.

Мэр пояснил, что фигуристам необходимы более мягкий лед и более высокая температура воздуха, чем хоккеистам. На универсальных ледовых аренах такие условия обычно создавались лишь на время крупных соревнований.

«Было объявлено, что это только для фигуристов, никаких хоккеистов там не будет. Пусть хоккеисты приходят на трибуны и выбирают себе невест на будущее», – пошутил Метшин.

В преддверии открытия Центра фигурного катания Портовую посетил генеральный директор банка ДОМ.РФ, бывший министр спорта России Виталий Мутко. Как заметил мэр, тот высоко оценил преобразования этой части города.

«У него большая насмотренность, и он под большим впечатлением остался от Портовой, от того, как мы депрессивную территорию превращаем в новые кварталы, новую Казань XXI века», – акцентировал глава города.

По словам мэра, речь идет не только о строительстве жилья: новые кварталы создаются вместе с прогулочными пространствами и спортивной инфраструктурой, частью которой стал и Центр фигурного катания.

Кроме того, в Казани открыли новый Центр регби и спортивный комплекс для стрельбы из лука на стадионе «Тасма». Начал работу и центр спорта «ФИЗРА» в «Салават Купере», где жители микрорайона, в том числе дети и подростки, смогут заниматься спортом рядом с домом и посещать бесплатные секции.

Еще одним новым объектом станет Центр кикбоксинга. Как сообщил Метшин, его планируют открыть завтра, 1 сентября.

Мэр Казани подчеркнул, что создание таких объектов дает детям возможность выбирать разные виды спорта и заниматься ими в современных условиях.