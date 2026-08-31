239 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

Минувшей ночью в небе над регионами России уничтожено 239 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 30 августа до 8.00 мск 31 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

