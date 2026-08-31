В Казани за купальный сезон утонули девять человек

В Казани за купальный сезон 2026 года утонули девять человек. Показатель остался на уровне прошлого года, при этом по сравнению с 2020-м число погибших на воде сократилось вдвое. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

Всего с начала года в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 22 сообщения о происшествиях на воде. Спасены 20 человек. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 63 таких сообщения, погибли 18 человек, спасены 11.

По словам Чанкина, основные причины гибели людей связаны с купанием в необорудованных местах, в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения.

К купальному сезону в Казани подготовили пять муниципальных пляжей – «Локомотив», «Нижнее Заречье», на озерах Глубокое, Комсомольское и Большое Лебяжье. Еще пять территорий определили как организованные места отдыха у воды.

Полностью санитарно-эпидемиологическим требованиям в этом сезоне соответствовали два пляжа – на озерах Большое Лебяжье и Комсомольское, а также пять организованных мест отдыха у воды. Чанкин пояснил, что требования к пляжам ужесточились: они предусматривают, в частности, наличие стационарных туалетов, душевых, канализационных коммуникаций и площадок для мусорных контейнеров. Выполнить все нормативы позволяют особенности не каждой территории.

На муниципальных пляжах и организованных местах отдыха у воды в течение всего сезона ежедневно дежурили матросы-спасатели. Перед началом сезона специалисты провели водолазное обследование акваторий, на территориях выполнили необходимые подготовительные работы.

Для профилактики происшествий за сезон в Казани провели почти 8 тыс. патрулирований и более 7 тыс. бесед с отдыхающими, распространили свыше 7 тыс. памяток о правилах поведения на воде. В выходные и праздничные дни мобильные группы районных администраций совместно с полицией провели еще 618 рейдов.

Купальный сезон в Казани официально завершается 31 августа.