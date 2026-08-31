В казанских школах введут тематические дни национальных кухонь

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 1 сентября в казанских школах появятся тематические дни национальных кухонь и 12 новых блюд. Об изменениях в организации школьного питания на деловом понедельнике рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания столицы Татарстана Римма Мухамедшина.

«Для будущего здоровья детей очень важно, чтобы они кушали именно в школе. Поэтому с 1 сентября мы внедряем в школьное меню новинку – тематические дни народов мира. Данная инициатива призвана повысить интерес детей к школьному питанию», – пояснила Мухамедшина.

Для тематических дней разработали несколько вариантов меню. В частности, в дни татарской кухни школьникам предложат картофельный суп с домашней лапшой, рыбу и мясо по-татарски, а также кыстыбый. В меню азиатской и кавказской кухни вошли харчо, рыба по-азиатски, люля-кебаб, шашлык из куриных грудок и плов с говядиной. Итальянская кухня будет представлена итальянским супом с сосисками, мясом «Болоньезе», пастой «Римские каникулы» и равиоли с мясом птицы.

Предусмотрены также дни русской кухни и кухни народов мира. Продвигать тематическое меню планируют на классных часах, школьных пикниках и среди родителей.

Помимо этого, с нового учебного года в школьном меню появятся 12 новых блюд. Среди них – гуляш по-венгерски, гречка по-купечески с говядиной, куриные зразы с сыром, митболы, несколько вариантов приготовления рыбы, равиоли с творогом, ризотто и паста «Римские каникулы».

Продолжится и работа по популяризации рыбных блюд. По словам Мухамедшиной, ученики младших классов едят рыбу неохотно, поэтому для детей и родителей планируют проводить дегустации и рассказывать о пользе этого продукта.

При этом стоимость школьного питания с начала учебного года менять не планируют. Для учеников начальных классов в рамках федеральной программы предусмотрено бесплатное питание стоимостью 92,76 рубля. Старшеклассникам доступно меню свободного выбора за 93 рубля. Кроме того, школьники смогут выбрать завтрак или полдник за 45 рублей либо комплексное питание за 66 рублей.

К началу учебного года в Казани также модернизировали 11 школьных столовых. После завершения работ в городе будут работать 192 школьных ресторана. На строительно-монтажные работы из бюджета Татарстана направили 260,4 млн рублей, еще 56,2 млн рублей составило софинансирование со стороны Департамента питания.

В обновленных столовых привели в порядок инженерные сети и заменили оборудование. На новые пароконвектоматы, плиты, печи и посудомоечные машины направили 33 млн рублей, на посуду – 9,6 млн, на декоративные элементы – 7,4 млн, а еще 6,1 млн рублей – на спецодежду для сотрудников.

Всего департамент ежедневно обеспечивает питанием около 310 тыс. человек более чем в тысяче учреждений Казани и десяти районов Татарстана. В их числе – школьники, воспитанники детских садов и пациенты медицинских учреждений.