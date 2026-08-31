В Казани бизнесу компенсируют до 70% затрат на пункты сбора вторсырья

С 1 сентября в Казани начнется прием заявок на субсидии для предпринимателей, создающих пункты сбора вторсырья. На каждый такой объект можно получить до 1 млн рублей, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Субсидия позволит компенсировать до 70% собственных затрат предпринимателя. Средства можно направить на строительство и обустройство площадки, закупку необходимого оборудования, подключение к инженерным сетям и благоустройство прилегающей территории.

В рамках одной заявки поддержку можно получить на создание до трех пунктов сбора вторсырья. Обязательное условие – объект должен быть создан в период с 1 января 2026 года до окончания приема заявок. Заявочная кампания продлится с 1 сентября по 15 ноября, документы будут принимать через систему «Электронный бюджет».

Помимо финансовой поддержки город подготовил 29 муниципальных земельных участков для размещения пунктов сбора вторсырья. Больше всего площадок предусмотрено в Советском районе – восемь, по шесть – в Кировском и Приволжском, пять – в Авиастроительном, три – в Вахитовском и одна – в Московском.

Получить землю предприниматели смогут по упрощенной схеме. Для этого необходимо обратиться в Комитет земельных и имущественных отношений с заявлением и обозначенными границами необходимого участка.

«Это отличная возможность масштабировать свой бизнес в сфере обращения с отходами, не прибегая при этом к избыточным финансовым затратам. Надеемся, что предлагаемые меры поддержки станут эффективным инструментом для предпринимателей, работающих в сфере оборота вторсырья, и будут способствовать улучшению экологической обстановки», – сказал Шакиров.

В Казани также продолжают действовать другие муниципальные меры поддержки бизнеса: льготная аренда муниципальных помещений, мораторий на штрафы, бесплатное размещение летних веранд, информационная и консультационная помощь.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районов активнее привлекать к программе предпринимателей, заинтересованных в работе со вторсырьем. По его словам, развитие такой инфраструктуры позволит сократить объем отходов, которые отправляются на полигоны.

«Мы вместе с ними эти звезды готовы зажечь и помочь им. Если будут более смелые предложения, которые позволят снизить объем вывозимого мусора на полигоны, мы с удовольствием поддержим, пойдем вместе и в правительство республики, и Раису доложим. Надеюсь, мы найдем неравнодушных людей, которые смогут, во-первых, построить успешный бизнес, а во-вторых, помочь нам решить эту задачу», – отметил Метшин.

Фото: презентация делового понедельника