Метшин: «Новая волна» показала Казань многомиллионной аудитории

Международный конкурс «Новая волна» привлек к Казани многомиллионную аудиторию и стал дополнительной рекламой города как туристического направления. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, за неделю, включая выходные, в СМИ и интернете вышло около 48 тыс. публикаций, связанных с Казанью, а их совокупный охват превысил 500 млн.

«Представьте, какая аудитория слушала и смотрела на Казань. Мы, безусловно, слушать и петь любим сами, но для меня как мэра важно, что это очередная реклама нашего города, нашей столицы, нашей республики», – отметил Метшин.

Отдельно мэр обратил внимание на телевизионные показатели концерта Раймонда Паулса, прошедшего в рамках «Новой волны». По приведенным им данным, показатель трансляции концерта на телеканале «Россия» составил 19,1, тогда как у Первого канала и НТВ в это же время – около 6.

Метшин также рассказал, что выступавшие в Казани артисты отмечали теплый прием публики. По его словам, некоторые из них говорили, что города с такой благодарной аудиторией «можно перечислить на пальцах одной руки».

Градоначальник подчеркнул, что крупные культурные события помогают продвигать Казань и поддерживают туристическую отрасль города. Ранее мэр сообщал, что в прошлом году Казань приняла около 5 млн туристов.

«Пять миллионов туристов – это целая отрасль. Это наши рабочие места, заработные платы, налоги и благополучие наших жителей», – отметил он.

Метшин добавил, что город намерен и дальше развивать успех крупных культурных мероприятий и использовать их для продвижения Казани.