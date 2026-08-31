Три четверти погибших в РТ пешеходов переходили дорогу там, где запрещено

С начала года в Татарстане 76% пешеходов, погибших в ДТП, переходили дорогу в неположенном месте. Об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Уважаемые участники дорожного движения! По данным статистики, в текущем году в республике отмечается рост числа погибших пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях. Из 37 погибших большая часть попала под колеса автомобилей в темное время суток. Водителям необходимо проявлять повышенное внимание на дорогах, в особенности при проезде пешеходных переходов и вблизи образовательных организаций. Заблаговременно снижайте скорость, исключайте любые отвлекающие факторы во время управления транспортным средством», – обратился к жителям республики временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

Подробнее о происшествиях с пешеходами читайте на «Татар-информе».