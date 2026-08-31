Подростковые клубы Казани проведут день открытых дверей 5 сентября

Жители Казани смогут познакомиться с более чем 500 направлениями занятий в 70 подростковых клубах города. О программе единого дня открытых дверей на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

С 16.00 до 20.00 клубы МБУ «Подросток» будут открыты для всех желающих. Предварительная регистрация не потребуется, вход свободный. Дети и родители смогут познакомиться с педагогами и руководителями секций, посмотреть помещения клубов и записаться на пробные занятия.

Для гостей подготовят мастер-классы по прикладному и техническому творчеству, открытые тренировки и спортивные активности, а также концертные и развлекательные программы.

Сеть подростковых клубов охватывает все районы Казани и работает семь дней в неделю. Здесь можно заниматься хореографией, изобразительным и декоративно-прикладным творчеством, столярным мастерством. Среди спортивных направлений – бокс, каратэ, футбол, хоккей, настольный теннис и волейбол. Также работают кружки и секции для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дни открытых дверей этой осенью пройдут и в других учреждениях города. Свои программы представят 23 спортивные школы Казани, где развивают 32 дисциплины. В их числе – футбол, хоккей, плавание, триатлон, кикбоксинг и скалолазание. Информацию об условиях зачисления и расписании занятий можно будет получить непосредственно в спортшколах.

К новому сезону готовятся и городские культурные центры. Посетителям представят кружки по хореографии, вокалу, театральному и изобразительному искусству, музыке и другим творческим направлениям.

В ряде музыкальных школ Казани в начале сентября также проведут дополнительный набор на свободные места. Благодаря этому начать обучение смогут дети, которые не успели подать документы во время основной приемной кампании.