В Казани осудили девятерых обнальщиков, «наваривших» 26 млн рублей

Фото-скриншот: © канал Прокуратуры РТ в МАКС

Девятерых жителей Казани признали виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Кроме того, двоих из подсудимых признали виновными в вымогательстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в период с января 2020 года по август 2022 злоумышленники, действуя как организованная группа, предоставляли фирмам кассовое обслуживание, занимались инкассацией и переводами денег. Общая сумма незаконного дохода превысила 26 млн рублей. При этом обнальщики использовали в своей деятельности 68 подставных компаний.

Семеро подсудимых получили реальные сроки от 3 до 7,5 лет со штрафами в размере 900 тыс. рублей. Двоим суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

«На денежные средства в размере свыше 7 млн рублей обращено взыскание в счет возмещения штрафа. Денежные средства в размере 8000 евро и 7982 долларов конфискованы в доход государства», – говорится в сообщении надзорного ведомства.