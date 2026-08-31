Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующие новогодние каникулы у жителей России продлятся 11 дней. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Новогодние каникулы россиян будут с 31 декабря 2026 года (четверг) по 10 января 2027 года (воскресенье), то есть 11 дней», – приводит слова Машарова РИА Новости.

По его словам, в следующем году жители России будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней. Напомним, что у татарстанцев количество выходных больше из-за республиканских праздников.