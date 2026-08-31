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Происшествия 31 августа 2026 11:42

Уроженец Чувашии украл полмиллиона из припаркованного авто в Казани

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Уроженец Чувашии украл полмиллиона из припаркованного авто в Казани
Украл 500 тысяч рублей из автомобиля
Фото-скриншот: © УМВД России по Казани

В Казани задержали мужчину, который стащил более 500 тысяч рублей из припаркованного авто. Инцидент произошел в Ново-Савиновском районе.

В полицию обратился 30-летний горожанин, заявив, что некто украл деньги из его автомобиля. Мужчина припарковал легковушку во дворе на ночь, а на утро обнаружил, что средства, оставленные им в машине, пропали. Момент совершения преступления попал на видео.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний уроженец Чувашской Республики. Мужчина был неоднократно судим. Задержанный не стал отрицать причастность к совершению преступления. Как выяснилось, он воспользовался невнимательностью автовладельца, который оставил машину не запертой. Часть похищенных денег воришка уже потратил.

Задержанный арестован, заведено уголовное дело о краже, сообщает УМВД России по Казани.

#кража денег #украла деньги #УМВД России по г.Казани
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