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Экономика 31 августа 2026 10:46

Ипотечные каникулы до 18 месяцев введут для семей с детьми

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С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут получить ипотечные каникулы сроком до 18 месяцев.

«Эта мера направлена не на покупку жилья, а на поддержку тех, кто уже приобрел квартиру. Когда в семье рождается второй или последующий ребенок, один из родителей, как правило, уходит в декрет, и его доходы снижаются. Ипотеку в этот период становится существенно тяжелее платить, а расходы семьи, наоборот, растут. Поэтому ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев дают семьям временную передышку – за это время родитель сможет выйти из декрета и восстановить доход», – прокомментировал нововведение «Татар-информу» председатель Гильдии риэлторов Республики Татарстан Андрей Савельев.

Право на ипотечные каникулы будет предоставляться при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Воспользоваться мерой смогут заемщики, которые уже выплачивают ипотечный кредит на жилье.

На период каникул заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер. После окончания льготного периода кредит продолжит действовать на прежних условиях, а срок его погашения увеличится с учетом предоставленных каникул.

«Это очень хорошая и позитивная мера, я ее приветствую», – добавил Савельев.

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#гид по законам #ипотечные каникулы #семьи с детьми
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