Оценки за поведение и запрет телефонов: что изменится в школах с 1 сентября

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Несколько изменений, которые затронут оценку поведения учеников, использование мобильных телефонов на уроках и изучение иностранных языков, вступит в силу в российских школах с 1 сентября. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В частности, в России расширят эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. Панеш напомнил, что такая система существовала в СССР, однако в марте 1989 года ее отменили.

Теперь отметки за поведение вновь будут выставлять ученикам 2–8-х классов в регионах, участвующих в эксперименте. Ожидается, что в каждом субъекте для апробации системы выберут по десять школ.

Еще одно изменение касается использования мобильных телефонов. Школьникам запретят пользоваться ими во время уроков. Исключение предусмотрено для ситуаций, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников либо педагогов. По словам Панеша, ограничение должно помочь школьникам меньше отвлекаться на гаджеты и лучше усваивать учебный материал.

Кроме того, в средней школе сократится количество часов, отведенных на изучение иностранных языков, – с 510 до 408 часов.

В 5–7-х классах на иностранный язык планируется отводить примерно по два часа в неделю. Для учеников 8–9-х классов сохранят по три часа в неделю.

Одновременно школы получили возможность официально вводить арабский язык в качестве второго иностранного или преподавать его в рамках факультативных занятий.