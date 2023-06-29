ПСБ в Татарстане рефинансирует социальную ипотеку

Семьи, где есть ребенок 2018 года и младше, несовершеннолетний ребенок с ограниченными возможностями или двое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право рефинансировать социальную ипотеку по программе ПСБ «Семейная ипотека». Аналогичные условия распространяются и на семьи с усыновленными детьми.

«5,5% – это ставка, доступная для рефинансирования социальной ипотеки. Наша новая программа помогает значительно снизить долговую нагрузку татарстанским заемщикам. К тому же у программы рефинансирования социальной ипотеки много дополнительных преимуществ. Она позволяет зафиксировать стоимость квадратного метра жилья. После оформления ипотечного кредита в ПСБ заемщик имеет право зарегистрировать право собственности на себя. Для погашения займа можно использовать федеральные социальные выплаты», – рассказал руководитель ПСБ в РТ Руслан Ахатов.

Ранее банк согласовал с Государственным внебюджетным жилищным фондом Республики Татарстан (ГВЖФ) программу рефинансирования социальной ипотеки путем перевода кредитного договора из социальной ипотеки в классическую со снижением ставки действующим заемщикам.

После заключения договора с ПСБ заемщик социальной ипотеки прекращает отношения с ГВЖФ и, став собственником квартиры, может воспользоваться материнским капиталом и другими выплатами для многодетных семей, чтобы погасить ипотеку, включая первоначальный взнос и регулярные платежи.

Напомним, в феврале 2021 года из-за внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» перечисление средств маткапитала на договоры соципотеки было приостановлено.

Чтобы воспользоваться предложением ПСБ, заемщик должен подать заявление в ГВЖФ на рефинансирование. Фонд выдает заемщику справку об остатке долга и выписку из ЕГРН, после чего следует ипотечная сделка с банком. Клиент подает заявку на ипотечный кредит, получает одобрение и снова обращается в ГВЖФ, чтобы расторгнуть там договор соципотеки и заключить договор купли-продажи. Переход права собственности на квартиру происходит с обременением в пользу банка. На основании зарегистрированного договора купли-продажи и перехода права банк переводит в Фонд остаток суммы по договору купли-продажи, и в дальнейшем все отношения по погашению этого остатка заемщик имеет уже с банком.

«Переоформление социальной ипотеки в классическую не несет никаких рисков для клиентов, напротив, дает массу преимуществ, а для упрощения одобрения клиента ПСБ не учитывает действующую кредитную нагрузку по ипотеке Государственного жилищного фонда», — отметил Русла Ахатов.

Если ранее заемщик уже рефинансировал социальную ипотеку в другом банке, ПСБ может рефинансировать этот кредит повторно на более выгодных условиях.

«Если у действующих заемщиков социальной ипотеки еще нет детей, и они не подпадают под условия программы «Семейная ипотека», у них есть возможность рефинансироваться по «Госпрограмме-2020». Ставка по этой программе составит 7,7%. По обоим программам срок кредита до 30 лет, максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей», – уточнил руководитель ПСБ в Татарстане.

*Процентная ставка 5,5% годовых применяется по программе «Семейная ипотека» для всех категорий клиентов, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился ребенок, либо есть ребенок (до 18 лет) с ограниченными возможностями, рожденным до 31.12.2022 года, при приобретении готового либо строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования, либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Первый взнос от 15 до 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. рублей- для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

** Ставка 7,7% по программе «Госпрограмма – 2020» действует при покупке готового либо строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц /индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником квартиры, при наличии страхования. Первый взнос от 15 от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. рублей- для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации. Кредитный договор должен быть заключен до 01.07.2024. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

***Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. Условия специального предложения вы можете узнать в Ипотечном центре ПСБ в РТ по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 22, по телефону: +7 919 686 53 57, г. Казань, ул. Декабристов, д. 129, +7 987-235-33-76. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.

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