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На главную ТИ-Спорт 29 августа 2026 21:03

Российские гребцы взяли серебро на дистанции 500 метров на ЧМ

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Российские гребцы взяли серебро на дистанции 500 метров на ЧМ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша), сборная России завоевала серебряную медаль. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов показали время 1 минута 30,69 секунды. Золото в этой дисциплине досталось команде Венгрии, а бронзу завоевали представители Испании.

Мировое первенство продлится до 30 августа. Отмечается, что российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

#чемпионат мира #гребля на байдарках и каноэ
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