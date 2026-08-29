В Казани обсудили роль татарских мореплавателей в освоении Арктики

Казанское отделение Клуба любителей русской истории провело памятную встречу, посвященную очередной годовщине присоединения архипелага Земля Франца-Иосифа к России. В Доме-музее В.И. Ленина состоялась лекция об исследователях татарского происхождения – Исхаке Ислямове и Ибниамине Абдрашитове. С докладом выступил краевед Марк Шишкин, возглавляющий музей и местное отделение клуба.

Согласно полученной информации, летом 1914 года в Северном Ледовитом океане стартовала масштабная спасательная миссия по поиску трех пропавших экспедиций: Георгия Седова, Георгия Брусилова и Владимира Русанова. Руководство операцией осуществлял капитан первого ранга Исхак Ислямов (1865–1929). Его поход вошел в историю как этап зарождения полярной авиации. Из-за начавшейся Первой мировой войны именно Ислямов 29 августа 1914 года объявил открытую ранее иностранцами территорию российской, подняв флаг на острове Нортбрук. Официально же архипелаг был включен в состав Советского Союза только в 1926 году.

Как передает местное отделение клуба, Исхак Ислямов остается самым высокопоставленным флотоводцем татарского происхождения в имперский период, завершив службу в чине генерал-майора гидрографической службы. Уроженец Кронштадта, он происходил из села Айбаш Высокогорского района Татарстана. Его соратником в экспедиции 1914 года стал штурман Ибниамин Абдрашитов, который первым нашел следы группы Седова на Новой Земле. Сын моряка-балтийца, Абдрашитов вернулся в Казань в 1920-е годы и писал об освоении Севера для газеты «Красная Татария».

По словам Марка Шишкина, этот исторический факт перекликается с тематикой 2026 года, объявленного Годом единства народов России, и следующего 2027 года, который предложено посвятить географии. Перед слушателями в конференц-зале музея прошла история освоения Северного Ледовитого океана. Она берет начало с гипотезы Петра Кропоткина о суше между Шпицбергеном и Новой Землей, выдвинутой еще до официального открытия архипелага. Связь времен сохраняется и сегодня: несколько лет назад сотрудники нацпарка «Русская Арктика» обнаружили флагшток с металлическим триколором, установленным Ислямовым более века назад.

Клуб любителей русской истории работает при АНО «Современный лекторий» («Достоевский») при поддержке Российского военно-исторического общества. Весной этого года содействие движению в республике оказал помощник президента РФ Владимир Мединский, прочитавший благотворительную лекцию в театре имени Камала.

«Этот сюжет объединяет смыслы и ценности текущего года, объявленного Годом единства народов России, и следующего за ним 2027-го, который решено посвятить географии. Мы увидели целую эпоху развития нашего присутствия в Северном Ледовитом океане», – отметил Марк Шишкин.