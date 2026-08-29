Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Сибири» на Кубке Блинова

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Новосибирская «Сибирь» победила нижнекамский «Нефтехимик» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок Блинова», который проходит в Омске. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу новосибирской команды. Первый период «Сибирь» выиграла со счетом 3:0, второй – 3:1. В заключительной двадцатиминутке «Нефтехимик» забросил две безответные шайбы – 2:0.

В составе «Сибири» голами отметились Михаил Орлов на 12-й минуте, Илья Федотов на 13-й и 35-й, Сергей Попов на 17-й, Антон Косолапов на 34-й и Никита Смирнов на 38-й минуте.

У «Нефтехимика» шайбы забросили Матвей Надворный на 35-й минуте, Никита Попугаев на 44-й и Никита Хоружев на 56-й.

«Кубок Блинова» завершится 31 августа. Следующий матч «Нефтехимик» проведет в воскресенье против омского «Авангарда». «Сибирь» в понедельник встретится с череповецкой «Северсталью».