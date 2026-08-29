«Туган Батыр будоражит сознание»: в Казани стартовал «Туган Фест»

Сегодня в казанском парке «Елмай» проходит масштабный семейный фестиваль «Туган Фест». Мероприятие проходит впервые – оно объединяет татарскую культуру, современные технологии, анимацию, спорт и музыку.

Сегодня парк стал большой анимационной и одновременно творческой площадкой под открытым небом. На разных локациях здесь подготовили программу для всех возрастов и для людей с самыми разными интересами. Здесь сегодня можно встретить роботов, понаблюдать за боями на ринге, пообщаться со спортсменами и известными писателями.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В музыкальной части фестиваля заявлены выступления Элвина Грэя, Эльмиры Калимуллиной, Ришата Тухватуллина и группы «Ямьле». В творческой, в рамках фестиваля «Туган тау», который проходит паралелльно, – встреча с писательницей Дарьей Донцовой, книжная ярмарка и мастер-классы. Для спортсменов в программе показательные выступления бойца поп-ММА Мухамеда «Киборга» Калмыкова. Гостей ждут республиканский турнир по боксу, спортивная площадка «Батыр Челлендж» и автограф-сессии с олимпийскими чемпионами.

Главное событие мероприятия – премьерный показ анимационного сериала «Легенды о Тугане», посвященного новому герою – Туган Батыру.

В официальной части открытия фестиваля на сцену вышли представители различных министерств и ведомств республики.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сегодня мы открываем фестиваль двух культур – анимации и книги. И мы не случайно объединили его на одной площадке. Для того чтобы познакомить с наследием, мы смогли его популяризировать через образы, которые у каждого из нас возникают при прочтении книги. Я желаю, чтобы каждый сегодня смог познакомиться с образом нашего национального героя Туган Батыра, который воплотили и в театральной постановке, и мультфильме», – рассказала в приветственной речи первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Также на сцену вышел генеральный продюсер и основатель фестиваля «ТуганФест», соучредитель национального комплекса «Туган Авылым» и автор проекта «Туган Батыр» Радик Абдрахманов.

«Этот фестиваль, “Туган фест” и книжный фестиваль “Туган тау” предназначены для развития нашей республики, для развития молодого поколения. Туган Батыр – это проект о любви. О любви к нашей Родине, к нашей стране, к нашей семье – у проекта много разных направлений. Это и создание анимаций, и спектаклей, и комиксов, и сказки, которую написал наш народный драматург Зульфат Хаким. Мы очень хотим, чтобы нашу историю знали не только в нашей стране, но и по всему миру», – отметил Радик Абдрахманов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он добавил, что на фестиваль приехало большое количество талантливых и неординарных людей.

На сцену также вышел писатель Олег Рой.

«Я сегодня на вашем фестивале, и мне действительно повезло. Я сегодня буду представлять большую вселенную “Страна счастья”, где нашлось место и книгам, и комиксам», – сказал писатель.

Он подчеркнул – Радика Абдрахманова имеет право называть не только своим большим другом, но и братом.

«За эти годы для меня стал таким родным и близким Туган Батыр, потому что его путешествия, его сказки, его мультфильмы будоражат сознание и делают все возможное, чтобы мы с вами были одной семьей. Спасибо огромное фестивалю», – добавил Олег Рой.

Сегодня «Туган Фест» будет работать до 22:00 и продолжится завтра, в День Республики Татарстан и День города Казани.