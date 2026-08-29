Бойцы отряда БПЛА «Варяг» создали видео о своей боевой работе

Бойцы отряда БПЛА «Варяг» при помощи искусственного интеллекта создали видео о своей боевой работе, сообщает RT. Посмотреть его можно здесь.

Двухминутный ролик бойцы создавали несколько дней в свободное от службы время. Военнослужащие рассказали, что использовали ИИ ради конспирации — чтобы не раскрывать реальную боевую обстановку.

Основной задачей отряда является защита мирных городов от атак БПЛА.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как стать высокооплачиваемым оператором беспилотника и в каких еще специалистах нуждаются Войска беспилотных систем. Напомним, что сумма, которую получает заключивший контракт в Татарстане, равна 2,5 миллиона рублей от республики и 400 тысячам рублей от Министерства обороны РФ. Итого на руки военнослужащий получает 2,9 миллиона рублей.