Эксперты конкурса «Семейная столица России» посетили Перинатальный центр в РТ

Члены экспертной комиссии всероссийского конкурса «Семейная столица России» посетили Перинатальный центр Городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова в столице РТ. Казань – один из десяти финалистов конкурса. Об этом сообщили организаторы.

Экспертам показали приёмно-диагностическое отделение, родильный блок, реанимацию для детей и взрослых, отделение реабилитации и патологии новорождённых, а также палаты совместного пребывания мам с младенцами. Им также рассказал о системе родовспоможения в Казани, работе центров кризисной беременности и профилактической работе со школьниками по прививанию семейных ценностей.

«Как говорят, театр начинается с вешалки, так и перинатальный центр начинается с гардероба. Прекрасный, красивый, новый центр, всё продумано до мелочей. Мы прошли путь от того, как женщина попадает сюда, до выписки. На каждом этапе – высококвалифицированный, приветливый и заботливый персонал. Это самое главное, когда есть настоящие врачи», – поделилась впечатлениями Член Общественной палаты России, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи Наталья Дмитриевская.

Она также отметила цветовое решение, оборудование палат и особую важность профессии неонатолога.

«Все отделения замечательные, всё оборудовано. Действительно, врачи и руководство стремятся к тому, чтобы максимально улучшить работу врачей, максимально помочь женщине, уменьшить срок пребывания и чтобы дети были здоровы», – сказала Дмитриевская.

Эксперты посетят ключевые объекты городской инфраструктуры: аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, перинатальный центр, больницы, центры кризисной беременности, «Центр семьи «Казан», инклюзивный центр «Тылсым», школы, детские сады, МФЦ, парк «Елмай» и другие общественные пространства. Комиссия оценит доступность среды для семей с детьми, навигацию, комфорт получения госуслуг, а также наличие досуговых мест для семейного отдыха.

В программе визита также запланирована встреча экспертов с заместителем премьер-министра Татарстана Лейлой Фазлеевой и министром труда Эльмирой Зариповой, где обсудят развитие семейной инфраструктуры и поддержку многодетных семей. Всего на конкурс «Семейная столица России» поступило 60 заявок из городов с населением более 100 тыс. человек.

Финалистами стали также Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Итоги подведут в октябре 2026 года.