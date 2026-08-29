В КФУ проходит фестиваль «PROНаука» с участием нобелевского лауреата

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Казанском федеральном университете проходит XX научно-популярный фестиваль «PROНаука». В этом году проект стал частью программы V Казанского глобального молодежного саммита.

В этом году мероприятие проходит в республиканском масштабе с участием вузов Татарстана. Тема фестиваля – «Пространство и время», и вся программа поделена на шесть пространств. С первых часов фестиваля все шесть пространств заполнили дети и молодежь.

«Об этом не нужно говорить, нужно просто посмотреть – дети заинтересованы в тех процессах, которые показывают здесь. Мне самому как ребенку интересно, и я думаю, что дети без ума», – описал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов огромный интерес молодого поколения к научному фестивалю.

По мнению Минниханова, подобные площадки незаменимы для популяризации науки в республике.

У научного фестиваля есть свои хедлайнеры. Впервые за всю историю проекта с открытой лекцией на английском языке выступит лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по вручению премии «Глобальная энергия», директор Ban Ki-Moon Foundation Рае Квон Чунг. Он прибыл в Казань, чтобы принять участие в молодежном саммите, однако легко согласился присоединиться к научному фестивалю в КФУ. Тема его выступления – «Подход „снизу вверх“ для развития карьеры и обеспечения устойчивости в эпоху искусственного интеллекта и климатического кризиса».

Большое количество активностей развернулось на улице, на территории перед вторым учебным корпусом.

Гостей фестиваля встречают два крупных шатра – это пространства теории и практики, а между ними – разнообразные детские площадки: классики, «крестики-нолики», мелки и город из конструктора. В пространстве теории проходят лекции и научный стендап, а под навесом пространства практики представители разных институтов проводят мастер-классы для детей и взрослых: создание кулонов с нефтью, цианотипия – фотография по технологии XIX века, знакомство с восточными языками и национальным орнаментом, а также многое другое.

Здесь же, на улице возле пространства теории, стоит КамАЗ – одним из гостей фестиваля стало набережночелнинское отделение КФУ.

«Исторически, наш институт был собран под строящийся «КАМАЗ» и практически в течение 45 лет мы решаем задачу кадрового обеспечения. Сейчас практически весь ключевой топ-менеджмент «КАМАЗ» это наши выпускники», – рассказал директор челнинского филиала Андрей Келлер.

Еще больше интересных мастер-классов находится внутри «двойки», где находятся пространства экспериментов, идей и цифры.

«Здесь задействованы практически все кафедры нашего института. Надеюсь, что это будет интересно всем посетителям. Понятно, что фестиваль нацелен в большей степени на школьников, но вы можете видеть, что от детей до взрослых – все сегодня здесь», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» и.о. директора Института физики КФУ Андрей Поминов.

Студенты-медики проводят хирургические и стоматологические операции, студенты технических специальностей демонстрируют занимательные физические эффекты и явления, устраивают виртуальные гонки на дронах, занимаются реконструкцией черепа и дактилоскопией.

Также на одном из стендов можно сыграть в настольную игру «Научные подземелья и ненаучные драконы». Цель игры – провести своего героя через университет, библиотеку и лабораторию, чтобы успешно завершить научное исследование.

Институт филологии и межкультурной коммуникации подготовил несколько стендов на которых демонстрируются платформы для проверки сложности текста и исследования в области клинической лингвистики. В мраморном зале центральное место занимает историко-культурная викторина «Тархан», участие в которой может принять любой желающий. А позади нее проводится хромакей-кастинг, где можно попробовать себя в роли телеведущего.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте КФУ.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»