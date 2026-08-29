Интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144 открыли в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Казани официально открылся интерактивный музей техники на базе самолета Ту-144, установленного перед зданием КНИТУ-КАИ им. Туполева. В событии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов.

«Мы давно планировали создать на базе Ту-144 интерактивный музей. Это уникальное пространство, в котором отражён полный цикл создания самолёта, от зарождения идеи до финальной реализации. Каждый этап сопровождается мультимедийными и интерактивными установками», – сказал Минниханов.

Музей рассчитан на посетителей любого возраста, добавил Раис Татарстана.

«Здесь каждый школьник прикоснётся к истории авиации, восхитится мощью техники и впервые почувствует себя пилотом, конструктором, технологом», – сказал он

Айрат Гатиятов рассказал, что сам родился в Авиастроительном районе Казани, поэтому испытывает гордость, что ему в нынешней должности удалось поучаствовать в проекте.

«Мы привыкли, что музей – это место, где хранят прошлое, но здесь создан учебно-познавательный центр нового типа, где история встречается с технологиями будущего. Экспозиции здесь выстроены как последовательный маршрут, который отражает полный цикл жизни самолёта», – сообщил замминистра.

Проект «Интерактивного учебного центра – музея техники Ту-144» вошел в перечень поручений Президента РФ Владимира Путина.

Музей создали на базе самолета Ту-144, установленного на территории КНИТУ-КАИ. Он состоит из самолета и специально построенного павильона, который соединён с лайнером.

В экспозиции – интерактивные стенды, которые помогут узнать об устройстве и работе разных агрегатов самолета, а также они повествуют об истории отечественной авиации и космонавтики, включая беспилотные летательные аппараты.

Интерактивный планшет позволит каждому посетителю погрузиться в процесс и попробовать себя в роли авиаконструктора, который в конце экскурсии «запустит» на большом экране свой самолет.

Внутри Ту-144 воссоздали часть пассажирского салона, чтобы посетители могли ощутить себя на борту первого в мире сверхзвукового лайнера, а в кабине расположили симулятор полета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»