Представительница Татарстана вышла в финал «Татар кызы – 2026»

Полуфинал конкурса «Татар кызы – 2026» стартовал 24 августа. В Казань приехали татарские девушки из разных регионов и стран. Все они стали победительницами отборочных конкурсов на своих территориях. В течение почти недели участницы посещали культурные мероприятия и проходили испытания по различным направлениям, сообщает «Интертат».

Перед объявлением финалисток руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал участниц полуфинала от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Шакиров отметил, что за время полуфинала организаторы успели привязаться к участницам и, если бы была такая возможность, отправили бы в Туркменистан всех девушек. Однако в таком случае конкурс потерял бы свой смысл. Он подчеркнул, что каждая участница представляет свой регион и татарскую организацию.

По его словам, в эти дни Казань как центр татарского мира жила полуфиналом международного конкурса «Татар кызы», который стал одним из главных событий. Шакиров обратил внимание, что за время пребывания в Казани девушки заметно изменились, поскольку полностью погрузились в атмосферу и содержание проекта.

Он также поздравил участниц с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани, которые отмечаются 30 августа. Шакиров подчеркнул, что «Татар кызы» никогда не позиционировался исключительно как конкурс красоты. По его словам, это праздник красоты, таланта и национальных традиций, а его участницы – будущие матери татарской нации.

К девушкам также обратился председатель дирекции международного конкурса «Татар кызы», руководитель комитета по работе со специальными проектами Всемирного конгресса татар Алмаз Халиуллин. Он отметил, что в течение недели участницы демонстрировали свои способности и искренность, и выразил надежду, что почувствовали такое же искреннее отношение со стороны дирекции конкурса.

Всем участницам полуфинала вручили дипломы, после чего организаторы объявили имена финалисток международного конкурса «Татар кызы – 2026». Ими стали:

Амина Зиятдинова – Кировская область;

– Кировская область; Алина Султанова – Ленинградская область;

– Ленинградская область; Адиля Ситтигуллина – Москва;

– Москва; Камиля Усманова – Оренбургская область;

– Оренбургская область; Нурия Бакирова – Санкт-Петербург;

– Санкт-Петербург; Дина Зарипова – Республика Татарстан;

– Республика Татарстан; Айсылу Ишалина – Удмуртская Республика;

– Удмуртская Республика; Ралина Камаева – Ульяновская область;

– Ульяновская область; Ахмадия Богданова – Киргизия;

– Киргизия; Амина Ситдыкова – Турецкая Республика;

– Турецкая Республика; Регина Ахметвалиева – Туркменистан;

– Туркменистан; Амина Махмудова – Республика Узбекистан.

В конце сентября финалистки вновь приедут в Казань для подготовки. Финал международного конкурса «Татар кызы – 2026» пройдет 7–8 октября в Туркменистане.