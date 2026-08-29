В России не будут вводить ГОСТы на букеты, в том числе «дофаминовые»

Вводить ГОСТы на букеты, включая «дофаминовые», в России не планируется, при этом уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

По словам замминистра, «дофаминовая эстетика» – это маркетинговый и дизайнерский тренд, а не техническая категория, которую можно описать строгими параметрами для стандарта. Он добавил, что ограничивать вдохновение флористов не планируется.

Для срезанных цветов в России уже есть стандарты на конкретные виды – розы, хризантемы, тюльпаны и гвоздики. В них прописаны сорт, длина стебля и состояние бутонов, чтобы покупатель понимал качество товара. Абраменков отметил, что стандартизированные букеты вряд ли понравятся покупателям.

«Дофаминовая эстетика» – стиль в дизайне, использующий яркие цвета и нестандартные сочетания, чтобы вызвать эмоциональный отклик и поднять настроение.