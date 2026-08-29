Стал известен состав «Ак Барса» на матч Кубка мэра Москвы против «Спартака»
Стал известен состав «Ак Барса» на матч со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы.
Сегодня, 29 августа, в 19:30 мск казанцы проведут второй матч на предсезонном турнире. Соперник — московский «Спартак».
В воротах — Тимур Билялов. Напомним, в первой игре против минского «Динамо» (1:2) он был в запасе.
Произошли изменения во втором звене: слева выйдет Григорий Денисенко, справа — Семен Терехов. Они заменили Владимира Алистрова (теперь в третьей тройке) и Алексея Пустозёрова (теперь в четвертой). Из состава выведен Максим Быков, а Радэль Замалтдинов заявлен 13-м нападающим.
Новичок Кевин Хейс не сыграет — форвард пока в США и оформляет визу.
Полный состав «Ак Барса»: