Стал известен состав «Ак Барса» на матч Кубка мэра Москвы против «Спартака»

Фото: ak-bars.ru

Стал известен состав «Ак Барса» на матч со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы.

Сегодня, 29 августа, в 19:30 мск казанцы проведут второй матч на предсезонном турнире. Соперник — московский «Спартак».

В воротах — Тимур Билялов. Напомним, в первой игре против минского «Динамо» (1:2) он был в запасе.

Произошли изменения во втором звене: слева выйдет Григорий Денисенко, справа — Семен Терехов. Они заменили Владимира Алистрова (теперь в третьей тройке) и Алексея Пустозёрова (теперь в четвертой). Из состава выведен Максим Быков, а Радэль Замалтдинов заявлен 13-м нападающим.

Новичок Кевин Хейс не сыграет — форвард пока в США и оформляет визу.

Полный состав «Ак Барса»: