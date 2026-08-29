В Старо-Татарской слободе Казани отметили рождение Пророка Мухаммада

Фото: пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан

Сегодня в столице Татарстана на территории исторического центра, у стен мечети «Марджани», прошел общегородской праздник Мавлид ан-Наби. В торжественных мероприятиях приняли участие исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель профильного парламентского комитета Айрат Зарипов, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Об этом сообщает Пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

Благословенный месяц Раби-уль-авваль наступил 13 августа с заходом солнца и завершится 11 сентября. Этот период занимает особое место в исламском календаре, так как ознаменован рождением последнего Посланника Аллаха. Традиционно торжества длятся весь месяц.

«Здесь царит дух единства нашей нации. Сегодня на ваших лицах я вижу свет, – отметил исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета. – Уверенно могу сказать, – мы на своем пути стараемся жить по канонам Корана, как завещал нам наш пророк. Это помогает нам ставить правильные цели, менять отношение друг к другу. И отражение таких благих изменений мы видим в развитии нашей республики», – обратился к собравшимся от имени руководства республики Марат Ахметов.

Для жителей и гостей города организовали культурную программу: на сцене выступили театральные коллективы и религиозные деятели с проповедями (вагазами). На территории работала ярмарка халяльной продукции.

«Самое большое благо от Всевышнего – ниспослание нам Пророка. Когда родились внуки Пророка Хасан и Хусаин, он принес в жертву по два барашка. Так в нашу жизнь пришла традиция при рождении приносить жертву этих животных. И таких традиций много. В одном произведении говорится: ваш путь не будет верным, если он не будет похож на путь Пророка. Всем желаю приблизиться к нему», – обратился к гостям праздника Камиль хазрат Самигуллин.

Как сообщает пресс-служба, в рамках благотворительной акции фонда «Закят» Духовного управления мусульман РТ «Помоги собраться в школу» школьные портфели получили 150 первоклассников из малоимущих, многодетных и неполных семей со всей республики. Завершением мероприятия стал розыгрыш двух путевок на паломничество в Мекку и Медину.

Масштабное празднование Мавлид ан-Наби впервые перенесли в Казань в прошлом году. Ранее основные торжества проходили в Болгаре и были посвящены 1500-летию с начала мусульманского летоисчисления хиджры.