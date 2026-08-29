Более 1,2 тыс. байкеров собрались на фестивале «Два Кремля» в Казани

Мотофестиваль «Два Кремля», приуроченный к празднованию Дня города и республики, прошел сегодня в Казани. Одним из его участников традиционно стал Раис Татарстана Рустам Минниханов, проехавший от площади 1 Мая до Дворца земледельцев на «Урале». Здесь Раис РТ смог в неформальной обстановке пообщаться с любителями мотокультуры.

Участие в мероприятии приняли мотоциклисты со всей страны и байкеры из дружественных стран. Как отметил директор мотоклуба «Красная площадь» Сергей Писаренко, в фестивале приняли участие свыше 1,2 тыс. байкеров.

Дневная мотошоу-программа была посвящена в том числе Году единства народов России. Центральным событием стали выступления детской мотошколы – от показательных заездов новичков до экстрим-шоу от профессиональных водителей.

Кроме того, по всей площадке расположились различные мастер-классы, конкурсы и фотозоны, а творческие коллективы дворца культуры Саид-Галеева в костюмах народов Поволжья знакомили гостей праздника с культурой различных народностей России. В то же время на главной сцене концертная программа радовала участников вокальными и хореографическими номерами от лучших творческих коллективов Татарстана.

Видео: пресс-служба Раиса РТ