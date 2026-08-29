Татарстанские BMX-райдеры взяли серебро и бронзу на Спартакиаде народов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Екатеринбурге на территории скейт-парка «РМК-Экстрим» завершился турнир по ВМХ-фристайлу в дисциплине «парк» в рамках Спартакиады народов России.

Среди женщин золото взяла москвичка Анастасия Блинова. При этом остальной пьедестал почета в женской категории заняли представительницы Республики Татарстан: Агнесса Анохина взяла серебро, а Ралина Сафина – бронзу.

В мужском зачете сильнейшим стал представитель Краснодарского края Арсений Любишкин, недавно завоевавший серебро на Чемпионате Европы в Германии. Второе место досталось Анару Алиеву из Калининградской области, а замкнул тройку Денис Иванов из Санкт-Петербурга.