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На главную ТИ-Спорт 29 августа 2026 20:05

Татарстанские BMX-райдеры взяли серебро и бронзу на Спартакиаде народов России

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Татарстанские BMX-райдеры взяли серебро и бронзу на Спартакиаде народов России
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Екатеринбурге на территории скейт-парка «РМК-Экстрим» завершился турнир по ВМХ-фристайлу в дисциплине «парк» в рамках Спартакиады народов России.

Среди женщин золото взяла москвичка Анастасия Блинова. При этом остальной пьедестал почета в женской категории заняли представительницы Республики Татарстан: Агнесса Анохина взяла серебро, а Ралина Сафина – бронзу.

В мужском зачете сильнейшим стал представитель Краснодарского края Арсений Любишкин, недавно завоевавший серебро на Чемпионате Европы в Германии. Второе место досталось Анару Алиеву из Калининградской области, а замкнул тройку Денис Иванов из Санкт-Петербурга.

#спартакиада #экстрим
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