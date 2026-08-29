Минниханов с флагом Татарстана возглавил мотопробег в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил мотопробег в Казани. Колонна мотоциклистов стартовала сегодня в рамках праздничных мероприятий.

Минниханов проехал во главе колонны с флагом Татарстана. Вместе с ним в мотопробеге принимают участие байкеры – участники мотофестиваля.

Мотопробег традиционно проходит в рамках международного мотофестиваля «Два Кремля», приуроченного ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани. В прошлом году участники стартовали от площади Первого Мая и завершили маршрут у Дворца земледельцев. Тогда Минниханов также присоединился к байкерам и проехал на мотоцикле «Урал».

Видео: пресс-служба Раиса РТ