news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 августа 2026 14:41

Минниханов с флагом Татарстана возглавил мотопробег в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил мотопробег в Казани. Колонна мотоциклистов стартовала сегодня в рамках праздничных мероприятий.

Минниханов проехал во главе колонны с флагом Татарстана. Вместе с ним в мотопробеге принимают участие байкеры – участники мотофестиваля.

Мотопробег традиционно проходит в рамках международного мотофестиваля «Два Кремля», приуроченного ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани. В прошлом году участники стартовали от площади Первого Мая и завершили маршрут у Дворца земледельцев. Тогда Минниханов также присоединился к байкерам и проехал на мотоцикле «Урал».

Видео: пресс-служба Раиса РТ

#мотоциклисты #фестиваль #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане ночью объявляли режим ракетной опасности и угрозы БПЛА

29 августа 2026

На дорогах Татарстана выросло количество погибших пешеходов

28 августа 2026
Новости партнеров