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Общество 29 августа 2026 18:30

Министр образования РТ доложил о готовности к началу нового учебного года

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В этом году всего в первый класс идут около 44 тысяч детей, в систему среднего профобразования 106 тысяч детей, в систему высшего образования 155 тысяч. Об этом сегодня доложил министр образования Татарстан Ильсур Хадиуллин Раису республики на открытии новых школ.

«Всего в школу к 1 сентября придут более 511 тысяч детей. Разрешите начать новый учебный год!», – доложил минобр Татарстана.

Сегодня в Татарстане ко Дню Республики Татарстан открыли шесть новых школ в пяти муниципальных районах республики.

#Ильсур Хадиуллин #Рустам Минниханов
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