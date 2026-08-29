Министр образования РТ доложил о готовности к началу нового учебного года

В этом году всего в первый класс идут около 44 тысяч детей, в систему среднего профобразования 106 тысяч детей, в систему высшего образования 155 тысяч. Об этом сегодня доложил министр образования Татарстан Ильсур Хадиуллин Раису республики на открытии новых школ.

«Всего в школу к 1 сентября придут более 511 тысяч детей. Разрешите начать новый учебный год!», – доложил минобр Татарстана.

Сегодня в Татарстане ко Дню Республики Татарстан открыли шесть новых школ в пяти муниципальных районах республики.