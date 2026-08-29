Боец Умар Нурмагомедов проиграл китайскому бойцу на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов потерпел поражение от представителя Китая Сун Ядуна. Их противостояние стало главным боем международного турнира UFC Fight Night 286, который прошел в Шанхае.

Поединок завершился досрочно: китайский атлет выиграл встречу нокаутом во втором раунде. Стоит отметить, что изначально соперником россиянина должен был выступить мексиканец Дэвид Мартинес на турнире в Абу-Даби, однако тот вынужден был отказаться от участия из-за травмы.