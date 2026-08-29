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На главную ТИ-Спорт 29 августа 2026 17:05

Боец Умар Нурмагомедов проиграл китайскому бойцу на турнире UFC

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Боец Умар Нурмагомедов проиграл китайскому бойцу на турнире UFC
Фото: www.ufc.ru

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов потерпел поражение от представителя Китая Сун Ядуна. Их противостояние стало главным боем международного турнира UFC Fight Night 286, который прошел в Шанхае.

Поединок завершился досрочно: китайский атлет выиграл встречу нокаутом во втором раунде. Стоит отметить, что изначально соперником россиянина должен был выступить мексиканец Дэвид Мартинес на турнире в Абу-Даби, однако тот вынужден был отказаться от участия из-за травмы.

#мма #Шанхай
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