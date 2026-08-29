В Татарстане лучшим муниципальным образованиям вручили 100 автомобилей

Фото: © «Татар-информ» ​

Раис РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей Lada Niva Travel и автобусов марки SOLLERS SF5 победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований.

«Есть добрая традиция – в преддверии больших событий, два раза в год, мы вручаем лучшим нашим муниципальным поселениям автомобили. В нашей работе мы опираемся на муниципальный уровень: поселения, районы, города. Те преобразования, которые происходят в республике, конечно, благодаря нашей совместной работе», – сказал Раис Татарстана.

Фото: © «Татар-информ»

В 2026 году в конкурсе традиционно приняли участие все муниципальные районы и 2 городских округа – Казань и Набережные Челны. По итогам конкурса автопарк городов, районов, сельских поселений пополнился на 100 автомобилей, из них 96 легковых авто и 4 автобуса.

«То, что происходит в республике Татарстан, не происходит во всех регионах, к сожалению. Командный дух и система, которая сложена в республике, позволяет решать любые задачи», – сказал министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Начиная с 2010 года в целях повышения эффективности деятельности муниципальных образований проводится Республиканский смотр – конкурс среди муниципальных образований Татарстана.

Всего, начиная с 2010 года, в муниципальную собственность передано 3 712 машин, в том числе 123 автобуса.