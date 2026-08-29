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Происшествия 29 августа 2026 14:47

В Альметьевске врачи спасли 4-летнего ребенка, проглотившего брошь

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В Альметьевске врачи спасли 4-летнего ребенка, проглотившего брошь
Фото: Альметьевская ЦРБ

Альметьевские врачи спасли 4-летнего ребенка, который незаметно от родителей проглотил брошь.

Как рассказали в пресс-службе Альметьевской ЦРБ, ребенок жаловался на боль за грудиной и отказывался от еды. Кроме того, у него наблюдалось обильное слюнотечение. На осмотре у врача родители рассказали, что малыш мог незаметно проглотить украшение. В дальнейшем рентген подтвердил наличие инородного тела в пищеводе.

После этого была проведена экстренная операция и при помощи тонкого зонда хирурги аккуратно извлекли брошь. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо.

«Нельзя оставлять мелкие и острые предметы в местах, доступных для маленьких детей. Батарейки, магниты, монеты, булавки и украшения при проглатывании представляют серьезную опасность и могут потребовать экстренной хирургической помощи», – предупреждают родителей врачи.

#альметьевская црб #спасли ребенка
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