В Татарстане парашютисты разыграли Кубок памяти Рощупкиных

В Татарстане на базе Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ РТ прошел открытый чемпионат республики по парашютному спорту, в рамках которого также разыграли Кубок памяти Олега и Юрия Рощупкиных.

Среди женщин лучшей стала мастер спорта международного класса Анжела Говорова из Казани. Среди мужчин победу одержал Евгений Живагин. Он четыре раза подряд точно поразил цель, установив рекорд Татарстана по результативности, и стал обладателем Кубка памяти Рощупкиных.

«К соревнованиям был большой интерес, они прошли успешно. Участники и гости чемпионата также высоко оценили организацию соревнований и условия размещения. Надеемся, что такие турниры будут способствовать развитию парашютного спорта и привлекать к нему новых участников. Приглашаем молодежь заниматься парашютным спортом», – сообщили «Татар-информу» в аэроклубе.

Олег Николаевич Рощупкин (1942–2008) работал в казанском аэроклубе с 1968 года, был летчиком-инструктором-парашютистом и тренером. Около 20 лет он был командиром парашютного звена. Рощупкин воспитал не одно поколение спортсменов-парашютистов, в том числе мастеров спорта международного класса и мастеров спорта СССР.

Его сын Юрий Рощупкин (1969–2025) проходил срочную службу в десантных войсках. В августе 2024 года он заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции. В апреле 2025 года Рощупкин погиб в ходе штурма в Луганской Народной Республике. Посмертно награжден орденом Мужества.

Видео предоставлено организаторами