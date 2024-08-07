Минстрой РТ: Программу относительно сетей ЖКХ планируют ввести на этой неделе

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Министр строительства РТ Марат Айзатуллин, выступая на пресс-конференции Минстроя ко Дню строительства сказал, что вопрос с введением программы, касающиеся сетей ЖКХ, планируют решить на этой неделе.

«Рустам Нургалиевич (Минниханов – Раис РТ, – прим. Т-и) уже в субботу на планерке этот вопрос поднял, чтоб посмотреть наши программы, потому что мы уже сколько лет реализуем программы, больше 13-ти лет уже. И это программы, по которым уже построено более 500 спортивных площадок, отремонтировано более 500 ФАПов. Сейчас и мы готовим свое предложение – рассмотреть программы, где уже, так скажем, районы обеспечены этими социальными объектами, и свое предложение внесем. Предварительно мы их внесли, пока я цифры не буду озвучивать, но, я думаю, что на этой неделе этот вопрос будет решен, так как Рустам Нургалиевич его озвучил», – сказал министр.

Он добавил, что проблема с сетями является насущной в республике.

«Это насущная проблема, проблема она, так скажем, с сетями. Если вот так в цифрах говорить, то у нас в республике это порядка 26 тыс. км сетей всех, из них 18,9 тыс. – это водоснабжение, порядка 6 тыс. – это водоотведение и 3,8 тыс. – это у нас теплоснабжение. И если эти 26 тыс. взять, то у нас порядка 8 тыс. требует замен. Изношенность там очень серьезная», – сказал он.

Спикер отметил, что за год это все не реализовать.

«Поэтому, чтобы это реализовать, нужно быть готовым, готовым и по проектно-сметным документациям, готовность и материалов, и всего, и по подрядчикам, потому что сегодня есть проблема и со сварщиками, и с монтажниками. Поэтому мы к этой программе готовы», – резюмировал министр.