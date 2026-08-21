В Национальном музее РТ открылась выставка «Гастрономическая летопись Казани»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан 20 августа стартовал новый выставочный проект – «Гастрономическая летопись Казани», продолжающий цикл «Казань без окраин». Экспозиция, объединившая более 150 редких предметов, рассказывает о многовековой истории питания и общественного питания в регионе – от древних булгарских караван-сараев до современных ресторанных форматов.

На церемонии открытия, где присутствовали все желающие, выступили исполняющий обязанности генерального директора Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Зуфар Гаязов и директор Международного колледжа сервиса Фарида Ковалева, а также представители заведений-партнеров.

Сразу после торжественной части для гостей провели обзорную экскурсию, познакомили с историей кулинарии со времен Волжской Булгарии, рассказали о том, как менялись блюда и как в регионе появилась иностранная кухня. Желающие могли посетить мастер-класс по завариванию настоящего татарского чая и попробовать традиционные угощения.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В экспозиции представлены три масштабных исторических пласта. Первый – эпоха булгарских поселений и купеческих трактиров XIX века. Второй – советский период с его фабриками-кухнями и агитационным фарфором 1920-х годов. Третий – современность, где национальная кухня стала неотъемлемой частью городского досуга. Среди ключевых экспонатов – посуда времен Волжской Булгарии, настенные часы из трактира XIX века, меню разных эпох и предметы из легендарного «Дома татарской кулинарии».

Отдельный раздел посвящен известному татарскому кулинару Юнусу Ахметзянову – его личные вещи предоставил для выставки внук Искандер Давидов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Зуфар Гаязов напомнил, что ни одно крупное международное событие в Казани не обходится без профессионалов общепита.

«Все международные мероприятия, которые проходили в нашем любимом городе и за которые мы всегда получали высокие оценки, были бы невозможны без предприятий питания, поваров, официантов, рестораторов и отельеров. Мы кормили первых лиц государств на БРИКС, проводили мастер-классы для супруг руководителей на АСЕАН. И еще в 1970 году в Доме татарской кулинарии, когда отмечали столетие Ленина, к нам приезжали представители 32 стран – и тогда наша работа тоже получила самую высокую оценку», – отметил Гаязов.

Посетить выставку «Гастрономическая летопись Казани» можно по единому билету в музей, а также по Пушкинской карте. Цикл «Казань без окраин» реализуется Национальным музеем РТ совместно с Музеем Москвы с апреля 2024 года и посвящен исследованию города через повседневность его жителей и локальные традиции.

Карина Лутфуллина