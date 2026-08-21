Салимгараев рассказал, как «Татмедиа» помогает молодежи получать гранты

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал, что агентство готово оказать медийную поддержку молодежи, которая заявляет свои проекты на грантовую поддержку. Он выступил перед молодежью на встрече в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани.

«Если считаете, что у вас есть яркий интересный проект, вы можете обращаться, и мы даем письма поддержки, которые становятся очень важной значимой деталью для того, чтобы получить федеральное или региональное финансирование», – сказал он.

Салимгараев подчеркнул, что при оценке грантовых проектов важна не только официальная, но и медийная поддержка. Агентство готово поддерживать инициативы молодежи, которые посчитает перспективными.

«Готовы вас поддержать, дерзайте!» – добавил руководитель агентства.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Салимгараев отметил, что «Татмедиа» активно участвует в отраслевых грантах по линии Института развития интернета (ИРИ). При этом, по его мнению, республика пока недостаточно активно использует возможности грантового финансирования, и эту работу необходимо усиливать.

«Агентство в данном случае готово поддерживать и помогать людям, которые имеют свою активность», – сказал Салимгараев.

Существует большое количество федеральных и региональных конкурсов, направленных на вовлечение в грантовые проекты участников из разных регионов, добавил он. По словам Салимгараева, молодым авторам и командам стоит активнее использовать такие возможности.

На встрече в ЦУМе в Казани молодежи рассказали о мерах поддержки продвижения медиа– и творческих проектов. Событие прошло при содействии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Центра развития креативных индустрий Республики Татарстан.