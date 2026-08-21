news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 21 августа 2026 08:24

В России с 1 сентября появится налоговый вычет на страхование жизни

Читайте нас в
Телеграм
В России с 1 сентября появится налоговый вычет на страхование жизни
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россияне с 1 сентября смогут воспользоваться новым налоговым вычетом на долгосрочные сбережения. Он распространяется на взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Получить вычет смогут граждане, заключившие договор страхования жизни со страховой компанией на себя или близких родственников сроком не менее 10 лет.

«Суть государственной льготы заключается в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет еще выше – до 500 тысяч рублей», – отметила Голубцова.

Размер возврата будет зависеть от ставки НДФЛ, по которой налогоплательщик платит налог со своих доходов. При расчете вычета учитываются взносы, уплаченные за самого налогоплательщика, его супруга, детей или близких родственников.

Обязательным условием для получения вычета является статус налогового резидента России.

#налоговый вычет #страхование
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

20 августа 2026

На «Казаньоргсинтезе» рассмотрят вопрос о внеочередном собрании акционеров

20 августа 2026
Новости партнеров