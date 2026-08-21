В России с 1 сентября появится налоговый вычет на страхование жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россияне с 1 сентября смогут воспользоваться новым налоговым вычетом на долгосрочные сбережения. Он распространяется на взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Получить вычет смогут граждане, заключившие договор страхования жизни со страховой компанией на себя или близких родственников сроком не менее 10 лет.

«Суть государственной льготы заключается в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет еще выше – до 500 тысяч рублей», – отметила Голубцова.

Размер возврата будет зависеть от ставки НДФЛ, по которой налогоплательщик платит налог со своих доходов. При расчете вычета учитываются взносы, уплаченные за самого налогоплательщика, его супруга, детей или близких родственников.

Обязательным условием для получения вычета является статус налогового резидента России.