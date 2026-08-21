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На главную ТИ-Спорт 21 августа 2026 12:51

Арройо рассказал, на какой позиции ему удобнее играть

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Арройо рассказал, на какой позиции ему удобнее играть
Фото: rubin-kazan.ru

В понедельник казанский «Рубин» на выезде проведет матч пятого тура РПЛ против калининградской «Балтики». А сегодня подопечные Франка Артиги провели открытую тренировку в столице Татарстана.

Перед ней с журналистами поговорил игрок казанского клуба Андерсон Арройо:

– Насколько положительный импульс дала победа над «Спартаком» в Кубке России?

– Да, действительно, получился очень интенсивный матч посреди недели. Счет в основное время – 1:1. И в итоге мы одержали победу по серии пенальти. Это дало важный эмоциональный импульс.

– Как начать выигрывать в основное время?

– Нужно продолжать также прибавлять, как мы это сейчас делаем. Полностью выкладываться на поле. Следовать этой динамике. Я убежден, что с таким отношением, которое показывают ребята, результаты придут.

Тренер использует тебя на разных позициях. Где тебе удобнее?

– Изначально, моя позиция – это крайний защитник. Я всегда по большей части играл на этой позиции. Иногда приходилось, действительно, играть на позиции крайнего полузащитника, вингера. Но главная моя задача, несмотря на позицию, полностью выкладываться на поле, – сказал Арройо.

Добавим, матч «Балтики» и «Рубина» пройдет в Калининграде 24 августа.

#футбольный клуб рубин
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