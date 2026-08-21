Парадокс рынка: почему продажи жилья в Татарстане падают, а стройка не снижается

Продажи новостроек в Татарстане заметно просели, но объем ввода жилья пока остается высоким. За первое полугодие в республике построили 2,26 млн кв. м – примерно столько же, сколько годом ранее. Разбираемся, почему рынок не останавливается, даже когда покупатели стали осторожнее.





Если квартиры продаются хуже, почему строительство не останавливается?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продажи снижаются, а ввод жилья – нет

По данным Татарстанстата, за январь – июнь 2026 года в республике ввели 2,26 млн кв. м жилья. Это примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Такой результат кажется удивительным, ведь в публичном пространстве часто говорят, что продажи новостроек встали. Как так получается? Если квартиры продаются хуже, почему строительство не останавливается?

Чтобы понять, что происходит, посмотрим на статистику Управления Росреестра по Татарстану – сколько договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировали в первом полугодии в разные годы.

Регистрация договоров долевого участия в РТ

Действительно, в 2025–2026 годах продажи новостроек были заметно слабее, чем в наиболее активные периоды рынка. Но назвать их провальными тоже нельзя. Более того, и в 2026-м Росреестр фиксирует рост числа зарегистрированных ДДУ.

Проблема в другом – спрос остается нестабильным. В феврале и июне продажи, например, подстегивали слухи об изменении условий семейной ипотеки, затем активность покупателей снова снижалась.

При этом рынок строительства реагирует на такие изменения с опозданием. Ведь жилой дом, который сегодня получает разрешение на ввод, начали проектировать и строить несколько лет назад – в совсем других экономических условиях. Так и нынешний объем ввода, отмечает эксперт по недвижимости Антонина Дарчинова, во многом сформирован проектами, которые запускались и продавались в 2022–2024 годах, когда ипотека была значительно доступнее.

По ее оценке, в Казани и агломерации месячный объем реализации квартир за полугодие сократился примерно вдвое: с 1–2 тыс. квартир осенью прошлого года до 540–680 весной 2026-го. В декабре, на закрытии года, продажи достигали 2038 квартир, а в феврале – мае держались примерно на уровне 600. В июне рынок немного восстановился – до тысячи с небольшим сделок, но пока это скорее коррекция, чем устойчивый разворот.

Одновременно снизилась и доля ипотечных сделок – с 73% до 55%. К июню она восстановилась до 67%. «То, что вводится в 2026 году, – это проекты, которые были запущены и распроданы по эскроу еще в 2022–2024-м, в период низких ставок. А продажи – это уже реакция на сегодняшний день, и она действительно просела», – говорит Дарчинова.

Сегодняшний объем строительства во многом результат решений, принятых несколько лет назад Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, часть домов была фактически достроена еще в конце 2025-го, но разрешения на ввод получила уже в 2026-м. А поэтому попала в статистику текущего года (впрочем, так происходит ежегодно). Получается, сегодняшний объем строительства во многом результат решений, принятых несколько лет назад. То есть республика пока живет на накопленном заделе.

С новыми проектами ситуация сложнее. «По России в целом запуск новых проектов в 2025 году сократился примерно на 12%, а именно новые запуски определяют, что мы увидим на вводе через два-три года. Поэтому основной риск – не для текущих цифр, а для 2027–2028 годов», – обращает внимание Дарчинова.

С ней согласны и застройщики. «Новые проекты и очереди сейчас запускаются осторожнее: девелоперы учитывают стоимость проектного финансирования, темпы продаж, цены материалов и кадровый дефицит. Поэтому в ближайшие годы объемы ввода могут стать более неравномерными: накопленный задел поддержит рынок в краткосрочной перспективе, но затем темп будет сильнее зависеть от доступности ипотеки и готовности покупателей выходить в сделки», – подчеркивает коммерческий директор компании «Унистрой» Гэльнур Валеева.

Иными словами, обвала ввода прямо сейчас ждать не приходится. Но и считать, что все отлично и рынок жилья бьет рекорды, тоже неправильно.

Для многих семей квартира в Казани становится слишком дорогой, поэтому они начинают смотреть на ближайшие районы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пригород продолжает давить на Казань

Теперь посмотрим, где именно в Татарстане появляется новое жилье. По данным Татарстанстата, по объему ввода в первом полугодии лидируют следующие города и районы.

Столица Татарстана – Казань, естественно, остается крупнейшим рынком, однако в первом полугодии ввод жилья в городе снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Во-первых, на показатель влияет календарь завершения проектов: объемы ввода по отдельным периодам могут заметно колебаться в зависимости от того, какие очереди вышли на финиш. Во-вторых, часть девелоперов на фоне высокой стоимости финансирования и более осторожного спроса перенесла новые старты или перераспределила активность в пользу пригородных площадок», – объясняет Гэльнур Валеева.

И действительно, пока в Казани ввод жилья замедляется, в пригороде он только растет. Особенно быстро застраиваются Лаишевский и Зеленодольский районы: здесь ввод квадратных метров вырос почти на 30%.

Напомним, в Казанскую агломерацию, помимо Лаишевского и Зеленодольского района, входят Пестречинский, Высокогорский и Верхнеуслонский районы. Всего здесь за полгода ввели 949 тысяч кв. м жилья, а это вдвое больше, чем в столице.

Это давний тренд – строительство заметно смещается в пригородные зоны разной степени дальности от центра Казани. Причина проста: для многих семей квартира в городе становится слишком дорогой, поэтому они начинают смотреть на ближайшие районы.

«Стоимость участка в городе крайне высока, поэтому и продажная стоимость недвижимости растет. Часто получается, что покупатели просто не могут позволить себе жилье в Казани и готовы рассматривать близлежащий пригород, который иногда существенно дешевле», – объясняет эксперт по недвижимости Искандер Юсупов.

За последние годы вокруг Казани уже сформировался огромный жилой пояс. Но большое количество нового жилья за городом еще не означает полноценную субурбанизацию – переселение жителей в пригороды при сохранении тесных связей с городом.

Люди покупают более доступное жилье в условном Осиново, но продолжают работать, учиться и сохранять образовательные и сервисные связи с Казанью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Лаишевский, Зеленодольский, Пестречинский и Высокогорский районы привлекают покупателей более доступной стоимостью, возможностью жить в малоэтажной или индивидуальной застройке и большим выбором новых площадок», – отмечает Гэльнур Валеева.

Однако полноценная субурбанизация, по ее словам, наступит тогда, когда вместе с жильем в пригороде появятся рабочие места, социальная инфраструктура, сервисы и удобное транспортное сообщение.

Пока же, если упрощать, люди покупают более доступное жилье в условном Осиново или Царево, но чаще всего продолжают работать, учиться и сохранять образовательные и сервисные связи с Казанью. В результате вместе с жильем в районах агломерации растет нагрузка на дороги, общественный транспорт, школы, детские сады и инженерные сети.

Закамье становится самостоятельным центром строительства

Есть в статистике и еще одна интересная тенденция. В число лидеров по объему ввода входят города и районы, которые входят в Камскую агломерацию. Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, Камская агломерация включает Набережные Челны, Елабужский, Менделеевский, Тукаевский, Нижнекамский районы.

В Набережных Челнах в первом полугодии 2026 года ввод жилья вырос почти на 40% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах в первом полугодии 2026 года ввод жилья вырос почти на 40%. А в Елабужском районе вообще зафиксирован рекордный скачок: здесь год к году темпы ввода квадратных метров увеличились вдвое.

При этом в Закамье формируются собственные центры спроса. Директор агентства недвижимости «Кама» Рисхат Сабирзянов связывает это прежде всего с промышленным развитием территории. «В Челнах много предприятий, есть территории опережающего развития, льготные зоны для бизнеса. Стройиндустрия здесь исторически сильная, еще со времен комсомольской стройки, и у застройщиков есть задел», – говорит он.

Еще более показательный пример – Елабуга. Здесь работает особая экономическая зона «Алабуга», развиваются новые производства, появляются рабочие места. Вместе с предприятиями в город приезжают специалисты, которым нужно где-то жить. «Предприятиям нужны рабочие руки, и они вкладываются в жилье. Меня самого не раз приглашали на работу в Елабугу, но я всегда спрашивал: «А где я буду жить?» – и это показывает, что спрос на жилье там реально высокий», – отмечает Сабирзянов.

В последние годы стройка активно разворачивается и в Нижнекамске Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, в последние годы стройка активно разворачивается и в Нижнекамске. В город активнее стали заходить частные девелоперы. Таким образом, механизм Закамья отличается от пригородного пояса Казани. «Там спрос на жилье поддерживается экономическим развитием территории – крупными предприятиями, проектами СИБУРа и особой экономической зоной «Алабуга». Новые производства создают рабочие места и привлекают специалистов, а значит, возникает устойчивый локальный спрос на качественное жилье. Это уже не только вынос жилья из дорогого крупного города, а формирование собственных центров занятости и притяжения», – говорит директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Именно поэтому рост строительства в Набережных Челнах и Елабуге может оказаться более устойчивым, чем просто расширение пригородной застройки.

А вот в Альметьевске, по словам Сабирзянова, несмотря на нефтяные доходы, жилищное строительство развивается не столь активно. Если обратиться к статистике по вводу жилья, мы также обнаружим, что новое жилье строится преимущественно в районе – за пределами города.

Можно также отметить Бугульминский район, где ввод жилья вырос на 40%. Но объем строительства здесь все равно небольшой. В Азнакаевском районе год к году ввод вообще снизился почти на 45%. Почему так происходит? Авторы стратегии развития Альметьевской агломерации фиксируют отток населения – многие переезжают в Казань и ее пригороды, так как они обеспокоены экологической ситуацией в Альметьевске и в близлежащих районах.

Получается, что агломерации Закамья развиваются неравномерно. Челны, Елабуга и Нижнекамск наращивают жилье за счет промышленного роста и рабочих мест. Альметьевск и соседние районы, напротив, теряют население и строительную активность. В итоге появляются локальные «точки роста» на фоне стагнации или спада в других территориях.

Для семей индивидуальный дом остается привлекательной альтернативой квартире Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему ввод жилья держится на ИЖС

Есть и еще одна причина, почему падение продаж квартир не приводит к пропорциональному снижению общего ввода жилья: эти показатели отражают разные сегменты рынка. Значительная часть новых квадратных метров приходится на индивидуальные дома.

Из 2,26 млн кв. м, введенных в первом полугодии, 1,37 млн кв. м, или 60,6%, пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На организации, то есть преимущественно профессиональных застройщиков, пришлось 890,9 тыс. кв. м, или 39,4%. Иными словами, шесть из десяти новых квадратных метров в республике – это ИЖС.

«Татарстан – большой регион, и его рынок жилья неоднороден. Общий объем сейчас поддерживают ИЖС, проекты в пригородах Казанской агломерации и строительство в Закамье. При этом снижение в Казани прежде всего отражает ситуацию в многоквартирном сегменте – самом капиталоемком и наиболее чувствительном к стоимости денег», – отмечает Наиль Галеев.

Для семей индивидуальный дом остается привлекательной альтернативой квартире: больше площадь, собственный участок, возможность строить поэтапно и выбирать локацию. «ИЖС остается востребованным благодаря сочетанию трех факторов: стремлению семей к большей площади и собственному земельному участку, возможности строить дом поэтапно и более широкому выбору локаций за пределами Казани», – говорит Гэльнур Валеева.

Любопытно, что структура рынка заметно изменилась за последние годы. В 2019 году доля многоквартирного жилья была почти 60%, а в 2020-м показатели были примерно равными.

В следующие годы план по вводу жилья в Татарстане увеличился, вместе с тем выросла и регистрация индивидуального жилья.

«Что касается большой доли индивидуального жилья, немалую роль здесь играет так называемая дачная амнистия: дом давно построен, и его просто узаконивают и эти метры вписывают в общие цифры ввода. Насколько это правильно – вопрос спорный. Поэтому я бы предложил, если мы говорим о вводе жилья, все-таки разделять, сколько построено нового жилья, а сколько зарегистрировано по разного рода амнистиям и прочим упрощенным процедурам. Такая разбивка давала бы более наглядную картину, и тогда можно было бы объективно говорить о реальной динамике рынка – без искажений за счет узаконенных старых домов», – отмечает Искандер Юсупов.

При этом за пределами крупных городов рынок жилья во многом держится именно на частных домах. Есть районы, где доля индивидуального строительства составляет 100%.

При этом высокая доля ИЖС не означает, что этот сегмент сейчас переживает бурный рост. Напротив, рынок частного домостроения тоже сталкивается с проблемами доступности финансирования. «По объему ИЖС действительно крупнейший сегмент, но по динамике он падает – ввод в Татарстане снизился на 26%, а по России общий спад ввода полностью обеспечен именно ИЖС (-32%). Причина – обвал ипотеки на частные дома в 2025 году: число новых кредитов сократилось в 3,5 раза. Высокая доля объясняется доступностью земли, распространением эскроу и семейной ипотеки на ИЖС, более низкой ценой метра», – говорит Антонина Дарчинова.

Таким образом, и в ИЖС пока также работает накопленный задел – как и в многоквартирном строительстве. Нынешние объемы ввода это поддерживает, но что будет с рынком через несколько лет, когда этот запас закончится, уже большой вопрос.