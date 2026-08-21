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Происшествия 21 августа 2026 08:23

Минувшей ночью над Россией уничтожены 325 вражеских БПЛА

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325 вражеских беспилотников перехвачены и уничтожены в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 20 августа до 8.00 мск 21 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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