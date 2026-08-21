Артига - о Франко Тонье в «Рубине»: «Он действительно может приехать»

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Главный тренер «Рубина» Франк Артина в беседе с журналистами на открытой тренировке подтвердил информацию, что команду в ближайшее время может пополнить итальянский полузащитник Франко Тонья.

«Действительно есть такая информация, вы знаете, что мы ждём усилений. Есть вероятность, что он присоединится к команде, но кто знает, как всё сложится, потому что вы знаете процесс трансферов: что-то может сложиться, что-то может не сложиться. Поэтому я как тренер на сегодняшний день предпочитаю концентрироваться на тех боевых единицах, которые есть в распоряжении. И, да, концентрируюсь на этом, чтобы не распыляться, не отвлекаться на какие-то другие аспекты. Моя задача сейчас всё-таки концентрироваться на всех боевых единицах, которые есть в нашем распоряжении», – предает слова Артиги корреспондент «ТИ-Спорта» с базы «Рубина».

Матч 5 тура РПЛ между «Рубином» и «Балтикой» состоится в понедельник, 24 августа в Калиниграде.