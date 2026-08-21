Мужчина получил ожоги на пожаре в казанской пятиэтажке

Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

38-летний мужчина пострадал на пожаре в пятиэтажке по Шоссейному переулку в Кировском районе Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ. Возгорание произошло в комнате на первом этаже.

В результате происшествия мужчину доставили в ГКБ№7 имени М.Н. Садыкова с ожогами 1-2 степени и отравлением продуктами горения. Площадь пожара составила 4 кв. метра. Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В очаге пожара дознаватели Госпожнадзора обнаружили несколько электроудлинителей, соединенных вместе, к которым было подключено большое количество электроприборов, что и могло привести к возгоранию.