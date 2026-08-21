ДУМ РТ утвердило даты Ураза-Байрама и Курбан-Байрама на 2027 год

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Духовное управление мусульман Татарстана обнародовало календарь исламских праздников на 2027 год.

Праздник Ураза-Байрам, посвященный окончанию священного месяца Рамадан, мусульмане отмечают в первый день месяца Шавваль по лунному календарю. В 2027-м этот день выпадает на 9 марта.

Праздник Курбан-Байрам отмечается на 10-й день месяца Зуль-Хиджа. В 2027 году он соответствует 16 мая.

В дни обоих праздников в мечетях республики пройдет праздничный намаз.

Напомним, что дни Ураза-Байрама и Курбан-Байрама в Татарстане считаются праздничными нерабочими. При этом окончательная дата двух праздников утверждается указом Раиса республики.

Более подробно о ключевых датах мусульманского календаря читайте в нашем материале «Исламский календарь 2027: когда начнется Рамадан, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам».