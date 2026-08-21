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Происшествия 21 августа 2026 09:51

«Волосы отпусти!»: в РТ подростки избили сверстницу из-за картриджа для вейпа

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«Волосы отпусти!»: в РТ подростки избили сверстницу из-за картриджа для вейпа

Девушки-подростки избили сверстницу в Нижнекамске из-за картриджа для вейпа. Об этом рассказали в одном из татарстанских интернет-сообществ.

На опубликованном видео компания школьниц обыскивают ровесницу, заподозрив ее в краже картриджа. Потребовав от «подозреваемой» снять носки, одна из девушек бросает ее на асфальт и начинает бить. Жертва оказывает сопротивление и прихватывает нападавшую за прическу, но обидчица продолжает наносить побои, крича: «Волосы отпусти!». Позже другая девушка присоединилась к избиению, пнув жертву в лицо. Инцидент заканчивается тем, что избитую прогоняют, грозя расправой, если та еще раз придет к ним во двор.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, видеозапись была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники УМВД России по Нижнекамскому района проводят проверку.

#Избиение #избили подростка #МВД по РТ
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