«Волосы отпусти!»: в РТ подростки избили сверстницу из-за картриджа для вейпа

Девушки-подростки избили сверстницу в Нижнекамске из-за картриджа для вейпа. Об этом рассказали в одном из татарстанских интернет-сообществ.

На опубликованном видео компания школьниц обыскивают ровесницу, заподозрив ее в краже картриджа. Потребовав от «подозреваемой» снять носки, одна из девушек бросает ее на асфальт и начинает бить. Жертва оказывает сопротивление и прихватывает нападавшую за прическу, но обидчица продолжает наносить побои, крича: «Волосы отпусти!». Позже другая девушка присоединилась к избиению, пнув жертву в лицо. Инцидент заканчивается тем, что избитую прогоняют, грозя расправой, если та еще раз придет к ним во двор.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, видеозапись была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники УМВД России по Нижнекамскому района проводят проверку.