Дни культуры Татарстана открылись в Москве у памятника Тукаю

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Дни культуры Республики Татарстан в Москве открылись церемонией возложения цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю. Об этом сообщила пресс-служба Полномочного представительства Татарстана в РФ.

В этом году Дни культуры республики в столице проходят в 16-й раз. Заместитель Премьер-министра Татарстана – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин отметил, что традиционно программа начинается у памятника Тукаю с участием писателей из республики.

«Вот уже много лет начинаются они с церемонии возложения цветов к памятнику нашему выдающемуся поэту с участием писателей из республики. Мы рады, что к нам приезжают не только известные авторы, но и молодые, за которыми будущее татарской литературы», – поприветствовал участников Равиль Ахметшин.

В этом году исполнилось 15 лет со дня установки памятника. Монумент был открыт в Москве в апреле 2011 года, в день 125-летия Тукая. В церемонии также участвовал автор памятника, народный художник России Салават Щербаков.

«Приступая к работе над памятником, я понимал, что Тукай – фигура мирового значения. Мне очень приятно, что мне было оказано такое доверие. Сегодня был удивлен узнав, что уже, оказывается, прошло 15 лет со дня открытия!» – поблагодарил Салават Щербаков.

В церемонии приняли участие представители культурного сообщества Москвы и Татарстана, члены Союза писателей республики и общественность. С приветственными словами выступили также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, заместитель председателя Автономии татар Москвы Роза Шакирова и заместитель председателя Союза писателей Татарстана Алина Хисамиева.

Мероприятие завершилось совместным исполнением песни «Туган тел» на слова Габдуллы Тукая.

Затем в Татарском культурном центре Москвы состоялась встреча с писателями из Татарстана. Она была посвящена 140-летию Тукая и 120-летию Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля.

На встречу с московскими читателями из Казани приехали переводчик Рифат Салах, писатель и заслуженный деятель искусств Татарстана Галимжан Гильманов, заслуженный деятель искусств республики Хабир Ибрагимов, главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова и писательница Айгуль Ахметгалиева.

Доктор филологических наук, профессор Академии наук Татарстана Алексей Арзамазов представил самоучитель-интенсивный курс «Татарча сөйләшик». Заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова презентовала новые книги о жизни Тукая и подвиге Мусы Джалиля.

В холле культурного центра также открылась выставка «Тукай и музыка» с работами учащихся Детской художественной школы №1 имени Х. А. Якупова из Казани. Возраст авторов картин – от 11 до 13 лет.