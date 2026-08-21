Представившись специалистами ЦБ РФ, мошенники развели челнинца почти на 6 млн

Индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов стал жертвой мошенников, лишившись почти 6 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

Мужчина рассказал полицейским, что на протяжении месяца ему звонили люди, представлявшиеся ему сотрудниками налоговой службы и специалистами Центрального банка РФ. Злоумышленники утверждали, что персональные данные предпринимателя известны мошенникам, а они собираются оформить на него кредит. Аферисты убедили челнинца перевести деньги на «безопасный счет». В итоге мужчина перевел им 5,78 млн рублей несколькими траншами.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.