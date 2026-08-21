Приволжский форум «Конструктив» пройдет в Татарстане в октябре

Приволжский форум «Конструктив» по профилактике радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде пройдет в Татарстане с 11 по 14 октября. В 2026 году его программа будет посвящена вопросам информационной, идеологической и психологической безопасности.

Форум пройдет по четырем направлениям: «Конструктив.Познавай», «Конструктив.Действуй», «Конструктив.Неформат» и площадка конкурса «Росмолодежь.Гранты».

«Конструктив.Познавай» станет открытой образовательной программой для всех желающих старше 18 лет. В течение трех дней, с 12 по 14 октября, к мероприятиям можно будет подключиться очно и онлайн. Программа включает лекции, дискуссии, интервью и открытые диалоги. Участникам расскажут в том числе о цифровой грамотности, противодействии интернет-мошенничеству, критическом мышлении и психологической устойчивости.

Направление «Конструктив.Действуй» будет рассчитано на специалистов из регионов Приволжского федерального округа, которые занимаются профилактической работой. Участниками станут представители кибердружин, органов молодежной политики, образовательных организаций и общественных объединений. В рамках программы планируется обмен региональными практиками, обсуждение актуальных вызовов и разработка методических рекомендаций.

Также предусмотрен отдельный однодневный семинар для заместителей руководителей региональных органов власти, курирующих вопросы образования и профилактики экстремизма.

«Конструктив.Неформат» пройдет на площадках учреждений культуры и общественных пространств Казани. Участникам предложат обсудить вопросы безопасности, критического мышления и социальной ответственности через квизы, спектакли, экскурсии, творческие встречи и другие интерактивные форматы.

На площадке конкурса «Росмолодежь.Гранты» молодые люди смогут представить социально значимые проекты и претендовать на финансирование до 1 млн рублей.

Организатором форума выступает Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана, аппарата антитеррористической комиссии в республике, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, Росмолодежи и ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ “Навигатор”».

В 2025 году форум впервые прошел в формате Приволжского форума и объединил более 2,4 тыс. участников из 14 регионов ПФО. На площадках состоялось свыше 45 мероприятий с участием 47 экспертов и лекторов. По итогам были разработаны восемь практик профилактики экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.

Форум «Конструктив» проводится в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы и государственной программы Татарстана «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».